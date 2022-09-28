Пьяные дебоширы пугали людей и угрожали их безопасности

Группы задержания Росгвардии вынуждены были несколько раз выезжать по вызовам из-за нетрезвых дебоширов. Подвыпившие граждане буянили в Костомукше, Надвоицах, Петрозаводске и Сегеже, сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, ночью 26 сентября в кафе Костомукши пьяный 37-леетний мужчина агрессивно себя вел, мешал персоналу работать, размахивал руками и не реагировал на замечания.

Часом ранее из жилого дома в Надвоицах доносились мольбы о помощи. Там росгвардейцы обнаружили дебошира.

Еще два подобных случая зафиксировали в госучреждениях Петрозаводска и Сегежи. Употребившие спиртное граждане пугали горожан своим поведением и угрожали их безопасности. Так, 17-летний юноша устроил драку, матерился и повредил имущество.

Всех злоумышленников передали полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото: pixabay.com