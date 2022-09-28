Сотрудники железной дороги попались на краже дизеля

Муезерский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении трех человек, обвиняемых в краже дизельного топлива из подвижного состава. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности.

Транспортная полиция с поличным поймала двух работников железной дороги и 48-летнего жителя Муезерского района. По сообщению ведомства, машинист с помощником на одном из перегонов остановили тепловоз, их сообщник подогнал микроавтобус к железнодорожному пути.

С помощью мотопомпы и шлангов злоумышленники начали сливать топливо в емкость объемом 1000 литров. В транспортной полиции сообщили, что на момент задержания похитители успели слить более 200 литров. Было возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за кражу, совершенную организованной группой, может составить до десяти лет лишения свободы. (фото предоставлено пресс-службой Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте)