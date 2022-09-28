«Шевроле Авео» опрокинулся в кювет на севере Карелии, пострадали трое

Три человека получили травмы в результате дорожного происшествия на дороге «Кола-Тикша-Ледмозеро-Костомукша-граница с Финляндией» в Муезерском районе. Авария произошла 27 сентября в 21:59 в месте производства дорожных работ.

Как предварительно установили в Госавтоинспекции Карелии, 42-летний водитель автомобиля «Шевроле Авео» допустил съезд в кювет. Машина опрокинулась на крышу.

В результате травмированы водитель и пассажиры: 33-летний житель Вологодской области и 28-летний житель Медвежьегорского района. Обстоятельства происшествия устанавливаются. (источник фото Госавтоинспекция РК)