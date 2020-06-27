27 июня 2020, 12:25
Пьяного водителя без прав задержали ночью в Кондопожском районе
Любителю погонять в нетрезвом виде грозит арест на срок до 15 суток
Сегодня ночью в Кондопожском районе на станции Суна инспекторы ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-2107. Водитель оказался пьян, сообщает Госавтоинспекция Кондопоги.
Кроме того, мужчина не имел права управления транспортным средством. В отношении автомобилиста был составлен потокол.
Судьбу мужчины решит суд. Ему грозит административный арест сроком до 15 суток.
Сообщить о нетрезвом водителе можно на короткий номер 102 или 112, напомнили в ГИБДД.