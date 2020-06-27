27 июня 2020, 12:25
Происшествия

Пьяного водителя без прав задержали ночью в Кондопожском районе

Любителю погонять в нетрезвом виде грозит арест на срок до 15 суток

Сегодня ночью в Кондопожском районе на станции Суна инспекторы ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-2107. Водитель оказался пьян, сообщает Госавтоинспекция Кондопоги.

Кроме того, мужчина не имел права управления транспортным средством. В отношении автомобилиста был составлен потокол.

Судьбу мужчины решит суд. Ему грозит административный арест сроком до 15 суток.

Сообщить о нетрезвом водителе можно на короткий номер 102 или 112, напомнили в ГИБДД.

Обсудить
просмотр
170242
Метки: 
Кондопожский район
Суна
пьяный водитель
ГИБДД
арест
новости Карелии