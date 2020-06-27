Пьяного водителя без прав задержали ночью в Кондопожском районе

Сегодня ночью в Кондопожском районе на станции Суна инспекторы ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-2107. Водитель оказался пьян, сообщает Госавтоинспекция Кондопоги.

Кроме того, мужчина не имел права управления транспортным средством. В отношении автомобилиста был составлен потокол.

Судьбу мужчины решит суд. Ему грозит административный арест сроком до 15 суток.

Сообщить о нетрезвом водителе можно на короткий номер 102 или 112, напомнили в ГИБДД.