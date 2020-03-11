11 марта 2020, 15:10
Пьяная женщина напала на полицейского в Кондопоге
Следственный комитет устанавливает обстоятельства инцидента, произошедшего между полицейским и задержанной
В Кондопоге 43-летнюю женщину заподозрили в применении насилия в отношении полицейского.
Нетрезвую женщину задержали в общественном месте. При задержании она повела себя агрессивно, напала на одного из стражей порядка и несколько раз ударила его, рассказали в Следственном комитете по Карелии.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Наказание за преступление предусмотрено в виде лишения свободы до 5 лет.
Фото: gazeta.a42.ru