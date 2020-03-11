Пьяная женщина напала на полицейского в Кондопоге

В Кондопоге 43-летнюю женщину заподозрили в применении насилия в отношении полицейского.

Нетрезвую женщину задержали в общественном месте. При задержании она повела себя агрессивно, напала на одного из стражей порядка и несколько раз ударила его, рассказали в Следственном комитете по Карелии.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Наказание за преступление предусмотрено в виде лишения свободы до 5 лет.

Фото: gazeta.a42.ru