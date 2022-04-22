Пьяная девушка за рулем удивила инспекторов ДПС

Вечером 21 апреля в Петрозаводске автоинспекторы остановили нетрезвую девушку за рулем кроссовера. Она попалась около дома № 38 на Лесном проспекте, сообщили в Госавтоинспекции.

- Дамы за рулем продолжают удивлять. Очередной пьяный заезд,

- рассказали в ГИБДД.

Алкотестер свидетельствовал, что 26-летняя петрозаводчанка нетрезва, прибор показал 1.47 мг/л. Но девушка не согласилась с этими результатами и захотела пройти медицинское освидетельствование.

Выяснилось, что в позапрошлом году автомобилистку уже лишили прав за управление в состоянии опьянения. Теперь на нее вновь составили административный протокол.

Кроме того, в ГИБДД считают, что есть и уголовная статья: за повторное управление автомобилем в пьяном виде. // Фото: ГИБДД Петрозаводска