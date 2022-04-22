Отремонтированный мост у «Лотос-Плазы» снова разрушился

Пешеходный мост через Неглинку снова пришел в негодность. О том, что движение по нему опасно, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Мост находится в аварийном состоянии, отметили сотрудники службы. Скоро администрация города обследует его и примет решение о ремонте.

Напомним, мост расположен между торговым центром «Лотос-Плаза» на Лесном проспекте и Храмом Целителя Пантелеймона.

В августе прошлого года его уже размыло дождями, люди в соцсетях жаловались, что пройти по мосту невозможно.

В сентябре конструкцию отремонтировали, как выяснилось, ненадолго. // Фото: «Живой Петрозаводск»/ВКонтакте