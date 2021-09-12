Мост через Неглинку разрушился и жители перебираются по доскам

Об ужасном состоянии моста через Неглинку рассказал житель микрорайона Древлянка. Он опубликовал в группе «Живой Петрозаводск» фотографии разрушенного сооружения.

«Петрозаводск. Древлянка. А воз и ныне там! Не повезло мосточку через Неглинку. Давно пробежали вешние воды, разрушив дорогу к «Лотос -Плаза». Но починить, видно, не судьба! Интересно, сколько жителей Древлянки позвонили в дежурную часть администрации города?», - написал подписчик.

Комментаторы отметили, что мост не починят, пока кто-нибудь не упадет и не получит травмы. Люди считают, что в Петрозаводске обычно происходит так.

Кстати, разрушены и другие мосты, в частности, расположенный в парке между улицей С. Ковалевской и «Лотос-плазой».