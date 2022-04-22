Автоледи из Костомукши трижды ловили пьяной за рулем

Жительницу Костомукши судили за пьяную езду и приговорили к крупному штрафу. Женщина уже третий раз попалась за рулем в нетрезвом виде, сообщили в прокуратуре Карелии.

Сначала костомукшанку остановили автоинспекторы в июне 2020 года. Медицинское освидетельствование она пройти отказалась, тогда ей назначили штраф в сумме 30 тысяч рублей и лишили прав.

Затем 39-летнюю женщину снова задержали при управлении автомобилем в нетрезвом виде, это было в апреле 2021 года.

На этот раз возбудили уголовное дело и осудили нарушительницу к 260 часам обязательных работ. Ее также лишили на два года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Женщина обжаловала приговор, она уверяла, что не причастна к совершению преступления, но кассационный суд ей отказал.

В октябре 2021 года автомобилистку снова остановили сотрудники ГИБДД и выявили состояние опьянения.

Возбудили очередное уголовное дело, женщине назначили 400 тысяч рублей штрафа с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года. // Фото - shutterstock.com