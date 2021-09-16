Путин заявил о десятках заболевших коронавирусом в его окружении

Президент России Владимир Путин объяснил, что ушел на самоизоляцию, поскольку в его окружении заболели коронавирусом несколько десятков человек. Слова главы государства приводит ТАСС.

«Вы знаете, что, к сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе. Мне очень жаль, но это связано с тем, что в моем ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом»,

- отметил Путин, выступая по видеосвязи на саммите ОДКБ. При этом президент заявил, что «это не один, не два, а несколько десятков человек».

Путин отметил, что будет вынужден пробыть на самоизоляции в течение нескольких дней. Фото ТАСС