Путин вновь может стать президентом, если разрешит Конституционный суд

Сегодня глава государства Владимир Путин высказался по поводу ограничения числа президентских сроков в поправках в Конституцию, а также об обнулении их числа в отношении своей кандидатуры. Об этом он заявил на заседании Госдумы, где во втором чтении рассматривались поправки в Конституцию РФ.

Ранее во время второго чтения поправок в Конституцию депутат от ЕР "Валентина Терешкова предложила «вообще отменить ограничения по числу президентских сроков", а также позволить Путину после принятия новой редакции Конституции повторно избираться на пост президента. Терешкова попросила коллег помочь подготовить текст поправки, после чего Госдума прервала обсуждение поправок. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что голосование по предложению Терешковой можно провести только после консультации с Путиным и руководителями фракций.

«В то время, когда у страны еще много проблем, но когда политическая, экономическая, социальная сферы обретают внутреннюю устойчивость, зрелость, когда государство становится, безусловно, более мощным и трудноуязвимым извне, тогда на первый план, безусловно, выходит именно возможность сменяемости власти. Она нужна для динамики развития страны»,

– сказал президент по первому вопросу, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что «в долгосрочной перспективе» у общества должны быть гарантии регулярной смены власти.

«О будущих поколениях нам нужно с вами подумать»,

– добавил глава государства.

По второму вопросу президент России Владимир Путин допустил свое участие в следующих президентских выборах.

По словам действующего главы государства, это станет возможным, если соответствующее решение одобрит Конституционный суд, признав, что такая поправка не противоречит Основному закону страны. При этом президент подчеркнул, что до этого за принятие поправки должны высказаться граждане России. Добавим, перед этим глава государства выступил против досрочных выборов в Госдуму.