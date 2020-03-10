Завершается конкурс по выдаче грантов для борьбы с вандализмом

Готовясь к празднику столетия Карелии, Петрозаводск столкнулся с проблемой уличного молодежного вандализма. К решению проблемы решили привлечь, собственно, саму молодежь

Объявлен конкурс с названием-слоганом – «Сознательный гражданин». Конкурс распространяется среди молодежи и особенно среди представителей молодежного Горсовета. Проблема не детская: серьезные деньги направлены на украшение города к столетию, а стихийные граффити сводят всю работу на нет. Выделены 120 тысяч рублей и предложены конкурсантам. На финальной стадии выбрано шесть проектов, среди которых и будут распространяться финансовые средства.

«Мы видим, что подход очень профессиональный, ребята неравнодушны и очень надеемся и уверены в том, что данная работа принесет свои плоды»,

– прокомментировал работу жюри депутат Петросовета Александр Антипов.

Характерно то, что на вопрос, насколько деньги играют для конкурсантов главную мотивацию, мы услышали, что главное другое – их труд востребован. Интересный феномен, который дарит городу новый ресурс для подготовки к столетию – ресурс волонтерского труда среди молодых.