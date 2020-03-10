МТС подготовит сеть для внедрения инноваций в республике Карелия

Компания «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, начинает масштабную программу модернизации оборудования телекоммуникационных сетей в республике Карелия. Проект позволит увеличить скорость мобильного интернета и качество голосовой связи не только в населенных пунктах, но и вдоль основных трасс и туристических маршрутов.

Компания в течение года обновит базовые станции стандарта 2G, 3G, 4G. Это позволит расширить радиус покрытия сети и улучшить качество голосовой связи в помещениях, местах плотной застройки и отдаленных поселках. А рост скорости мобильного интернета позволит абонентам смотреть видео высокой четкости онлайн и оперативно делиться фотографиями удивительной карельской природы, в каком месте республики они бы не находились. На установленных базовых станциях МТС внедрит технологию Massive MIMO, что позволит повысить скорости для абонентов в сети 4G. Обновленное оборудование позволит в минимальные сроки внедрить стандарт 5G.

«В Карелии за последний год в 1,5 раза увеличился интернет - трафик и в 3 раза выросла доля мобильного потребления контента со стороны жителей региона и туристов. Мы запланировали масштабный проект модернизации сети на всей территории республики, чтобы удовлетворить потребность наших абонентов в высокоскоростном мобильном интернете и качественной голосовой связи. Это позволит подготовить регион к реализации инновационных проектов, способствующих повышению качества жизни жителей и развитию туризма»

– рассказал директор филиала МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

На первом этапе модернизация коснется юга Прионежского района. Весной оборудование заменят на юге республики в Пряжинском, Олонецком, Питкярантском, Сортавальском и Лахденпохском районе. Летом пройдет модернизация сетей Петрозаводска. Финальный этап проекта будет реализован на севере региона, новая сеть появится там осенью. Все работы МТС планирует завершить до конца 2020 года.