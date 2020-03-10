10 марта 2020, 16:17
Общество

МТС подготовит сеть для внедрения инноваций в республике Карелия

Программа модернизации позволит улучшить связь вдоль основных трасс и туристических маршрутов

Компания «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, начинает масштабную программу модернизации оборудования телекоммуникационных сетей в республике Карелия. Проект позволит увеличить скорость мобильного интернета и качество голосовой связи не только в населенных пунктах, но и вдоль основных трасс и туристических маршрутов.

Компания в течение года обновит базовые станции стандарта 2G, 3G, 4G. Это позволит расширить радиус покрытия сети и улучшить качество голосовой связи в помещениях, местах плотной застройки и отдаленных поселках. А рост скорости мобильного интернета позволит абонентам смотреть видео высокой четкости онлайн и оперативно делиться фотографиями удивительной карельской природы, в каком месте республики они бы не находились. На установленных базовых станциях МТС внедрит технологию Massive MIMO, что позволит повысить скорости для абонентов в сети 4G. Обновленное оборудование позволит в минимальные сроки внедрить стандарт 5G.

«В Карелии за последний год в 1,5 раза увеличился интернет - трафик и в 3 раза выросла доля мобильного потребления контента со стороны жителей региона и туристов. Мы запланировали масштабный проект модернизации сети на всей территории республики, чтобы удовлетворить потребность наших абонентов в высокоскоростном мобильном интернете и качественной голосовой связи. Это позволит подготовить регион к реализации инновационных проектов, способствующих повышению качества жизни жителей и развитию туризма» 

– рассказал директор филиала МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

На первом этапе модернизация коснется юга Прионежского района. Весной оборудование заменят на юге республики в Пряжинском, Олонецком, Питкярантском, Сортавальском и Лахденпохском районе. Летом пройдет модернизация сетей Петрозаводска. Финальный этап проекта будет реализован на севере региона, новая сеть появится там осенью. Все работы МТС планирует завершить до конца 2020 года.

Обсудить
просмотр
164125
Метки: 
МТС
Карелия
Александр Кочкин
модернизация
Интернет
Петрозаводск
провайдер
инновации