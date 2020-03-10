Путин выступил против досрочных выборов в Госдуму

Сегодня президент страны Владимир Путин выступил в Госдуме, где во втором чтении рассматривались поправки к Конституции России. В частности, он высказал свое мнение по поводу досрочного роспуска Госдумы после принятия поправок к Конституции России на референдуме, который планируется провести в апреле 2020 года.

С идеей роспуска Госдумы выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он предложил после принятия поправок в Основной закон провести досрочные парламентские выборы. Его поддержал депутат от «Единой России» Александр Карелин. При этом в КПРФ заявили, что сначала нужно разобраться в ситуации с падением курса рубля и ценами на нефть, а также с распространением нового типа коронавируса.

«Разумеется, в конечном итоге, это ваше решение. Но если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, а его, как мне сказал председатель (Госдумы Володин – Прим. ред.), нет, то я не вижу необходимости в досрочных выборах в Государственную Думу»,

- заявил Путин, пишет РИА Новости.

Напомним, в конце января Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Нижняя палата поддержала документ в первом чтении. Сегодня состоятся слушания во втором чтении.

Организовать подготовку к голосованию президент поручил ЦИК. В Госдуме поддержали предложение провести голосование 22 апреля, этот день будет нерабочим.