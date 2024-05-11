Владимир Путин утвердил структуру нового правительства России. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, заместителями председателя правительства станут первый зампредседателя правительства России, зампредседатель правительства России — полномочный представитель президента страны в Дальневосточном федеральном округе, а также зампредседателя правительства — руководитель аппарата правительства.

Указ вступает в силу с момента его опубликования. // Фото: kremlin.ru