11 мая 2024, 15:29
Путин утвердил структуру нового правительства
Президент утвердил параметры нового кабинета министров
Владимир Путин утвердил структуру нового правительства России. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Согласно документу, заместителями председателя правительства станут первый зампредседателя правительства России, зампредседатель правительства России — полномочный представитель президента страны в Дальневосточном федеральном округе, а также зампредседателя правительства — руководитель аппарата правительства.
Указ вступает в силу с момента его опубликования. // Фото: kremlin.ru