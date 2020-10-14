Путин сообщил о регистрации новой вакцины от коронавируса

Владимир Путин на совещании с членами правительства объявил, что Новосибирский центр "Вектор" 14 октября зарегистрировал свою вакцину от коронавируса, препарат "ЭпиВакКорона", сообщает «Российская газета».

"Это успех. У нас на подходе еще третья вакцина - центра имени Чумакова РАН",

- сообщил присутствующим президент.

Клинические исследования "ЭпиВакКороны" проводились на 100 добровольцах, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. В отличие от первой российской вакцины "Спутник V" - векторной, произведенной на основе аденовируса - новая вакцина пептидная, состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков - пептидов, через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус. У вакцины достаточно высокий уровень безопасности, оценила она.

В ближайшее время будут произведены первые партии в объеме 60 тысяч доз и "Вектор" приступит к пострегистрационным клиническим исследованиям в регионах с участием 40 тысяч добровольцев.

"Появление второй российской вакцины существенно расширяет возможности вакцинации нашего населения, а значит - приближает нас к стабилизации и преодолению ситуации с заболеваемостью COVID",

- заявила Голикова.

Фото с сайта «Российской газеты»