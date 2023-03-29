Путин позвал всех на футбол

Владимир Путин дал поручение правительству к 1 мая упростить использование Fan ID для футбольных болельщиков. Ответственными за проект Путин назначил Михаила Мишустина и Светлану Чупшеву.

Путин высказал свое мнение, что упростить правила нужно, в первую очередь, для инвалидов, пенсионеров и детей.

Можно напомнить, что множество претензий к Fan ID возникло после того как многодетную семью из Екатеринбурга не допустили на футбольный матч из-за того, что у семимесячного ребёнка не было Fan ID. Об абсурдности правил высказались многие политики, спортсмены и общественные деятели. // Фото: kroshka__nastya / Freepik