Путин поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области

Президент России Владимир Путин поблагодарил военных Северной Кореи за помощь в освобождении Курской области от украинских бойцов.

«Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию», - говорится в заявлении на сайте Кремля.

Участие военных из Северной Кореи в боевых действиях в Курской области соответствует международному праву и Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР от 19 июня 2024 года. В частности, четвертой статье Договора.

«Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Высоко это ценим и искренне признательны лично Председателю Государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР», - говорится в заявлении президента РФ.

Путин выразил надежду, что отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между странами будут и далее успешно и динамично развиваться по всем направлениям.

Курскую область освободили от ВСУ 26 апреля.