Оценки за поведение повсеместно введут в школах России

Эксперимент по выставлению оценок за поведение пройдет в школах пяти регионов России. Об этом сообщил глава минпросвещения РФ Сергей Кравцов, его слова приводит ТАСС.

Как отметил чиновник, после пробного периода с 2026 года оценки за поведение будут введены в учебных заведениях по всей стране. При этом он не уточнил, в каких регионах проведут эксперимент.

«Мы берем четыре месяца на апробацию различных вариантов, как выставлять оценку, кто ее будет выставлять», - пояснил Кравцов. © «Петрозаводск говорит»