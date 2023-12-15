Путин отметил важность развития медицины в сельской местности

14 декабря Президент России Владимир Путин провел итоги года и ответил на вопросы россиян на прямой линии. Один из вопросов эфира коснулся темы модернизации первичного звена здравоохранения. В своем ответе Владимир Путин напомнил о существовании соответствующей программы, на которую направляются достаточные средства: поставляется транспорт, строятся и обновляются ФАПы. Однако эта работа будет продолжена.

Сделано многое, но явно недостаточно,

– резюмировал Президент.

Развитие медицины многие жители Карелии видят в родных поселках и районных центрах. К примеру, в поселке Ялгуба в прошлом году открыт ФАП с современным оборудованием.

У нас молодой ФАП, он был построен в декабре прошлого года. ФАП абсолютно укомплектован новым современным оборудованием. В нем есть все необходимое для работы. Также у нас есть кабинет приема, процедурный кабинет для забора крови и других манипуляций, также есть холл для ожидания пациентов. В общем, ФАП полностью новый и укомплектованный,

– рассказывает работница Ялгубского ФАПа Владлена Титовская.

Напомним, что за время работы нацпроекта «Здравоохранение» для медицинских организаций Карелии приобретено 305 автомобилей и 1 065 единиц современного медицинского оборудования, построены 43 ФАПа и врачебных амбулаторий.

Прямая линия Президента длилась 4 часа 3 минуты, пиковым значением которого стало больше 88 тысяч зрителей. За это время Президент РФ ответил на 67 вопросов.

//Фото: скрин с трансляции