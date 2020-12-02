Путин объявил о начале масштабной вакцинации от коронавируса в России

Владимир Путин распорядился начать масштабную вакцинацию населения от коронавируса в России на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС.

Президент уточнил, что первыми вакцинацию должны пройти учителя и врачи - главные группы риска.

Как отметил Путин, в ближайшие дни объем произведенной в стране вакцины достигнет двух миллионов доз, что позволяет начать масштабную прививочную кампанию против Covid-19. Будет использоваться препарат «Спутник V», который разработали в центре имени Гамалеи. Фото riapo.ru