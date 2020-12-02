Умерла актриса Нина Иванова

В возрасте 86 лет умерла советская актриса кино Нина Иванова. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

Причины смерти артистки не раскрываются. Уточняется, что она долгое время болела.

Нина Иванова дебютировала в кино в 10 лет, снявшись в фильме Виктора Эйсымонта «Жила-была девочка». Наибольшую известность ей принесла роль Татьяна Сергеевны в картине Марлена Хуциева «Весна на Заречной улице».

Кроме того, актриса появлялась в таких лентах, как «Легкая жизнь», «Живет такой парень», «Киевлянка», «Наследники» и «Любовью надо дорожить». Фото РИА Новости