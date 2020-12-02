Младенец умер в России после того, как его покормила маленькая сестра

В городе Дзержинск Нижегородской области сотрудники Следственного комитета выясняют причины гибели ребенка, которому не было и двух лет. Мальчик умер после того, как его покормила восьмилетняя сестра, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, вечером 30 ноября девочка кормила брата. Неожиданно он перестал дышать. Отец мальчика вызвал медиков, они лишь констатировали смерть малыша. По предварительным данным, ребенок умер от аспирации пищевыми массами. Он также имел хронические заболевания.

Исходя об информации о семье, девочка была изъята и помещена в приют. Следователи изучают все обстоятельства произошедшей трагедии. Фото twimg.com