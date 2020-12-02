В Кремле высказались об объявлении 31 декабря выходным днем

Решение об объявлении 31 декабря выходным днем должны принимать региональные власти. Федеральный центр на это влиять никак не будет. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Это решение региональных властей. Официально это рабочий день,

- отметил чиновник.

Напомним, ранее с инициативой об объявлении последнего дня года выходным выступил член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев. Он заявил, что такую идею поддерживают 85% россиян. Фото chistovik.info