Пустующий дом и опора ЛЭП сгорели в Карелии

Днем 31 мая на пульт пожарно-спасательной службы Кондопожского района поступило сообщение о пожаре на улице Лесной в деревне Юркостров. На место происшествия по тревоге выехали пожарные поселка Гирвас и из села Спасская Губа.

Когда первые пожарные прибыли к месту вызова, огнем были охвачены хозяйственная пристройка, опора ЛЭП, пламя перекинулось на сухую траву и пустующий дом.

Несмотря на все сложности, пожарные успели за короткое время остановить распространение огня, а затем полностью ликвидировали пожар, площадь которого составила порядка 40 квадратных метров.

Специалисты выясняют причину возгорания. (фото: последствия пожара в деревне Юркостров)