01 июня 2022, 07:49
Девушку без сознания обнаружили на крыше гаража в Петрозаводске
Медикам пришлось вызывать пожарных, чтобы добраться до пациента
Бригаде медиков срочно требовалась помощь спасателей. Медики прибыли на вызов в Петрозаводске, но не могли подобраться к пациенту. Все происходило вечером в последний день уходящей весны на Первомайском проспекте. Девушка была без сознания на крыше гаража.
Прибывшие пожарные эвакуировали петрозаводчанку с крыши.
Врачи оказали ей первую помощь и увезли в больницу. Как девушка оказалась на крыше гаража и что с ней произошло – предстоит выяснить. В карманах у пострадавшей были обнаружены какие-то таблетки. (фото pixabay.com, geralt)