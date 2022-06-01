Девушку без сознания обнаружили на крыше гаража в Петрозаводске

Бригаде медиков срочно требовалась помощь спасателей. Медики прибыли на вызов в Петрозаводске, но не могли подобраться к пациенту. Все происходило вечером в последний день уходящей весны на Первомайском проспекте. Девушка была без сознания на крыше гаража.

Прибывшие пожарные эвакуировали петрозаводчанку с крыши.

Врачи оказали ей первую помощь и увезли в больницу. Как девушка оказалась на крыше гаража и что с ней произошло – предстоит выяснить. В карманах у пострадавшей были обнаружены какие-то таблетки. (фото pixabay.com, geralt)