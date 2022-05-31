Мужчина забрался на трубу в Петрозаводске, внизу его ждала полиция

В Петрозаводске сегодня вечером неизвестный мужчина забрался на самый верх трубы, расположенной на улице Виданской. Ролик, снятый горожанкой Ксенией Барановой, публикует «Живой Петрозаводск».

По словам очевидца, мужчина был пьян и кидал в прохожих какие-то предметы. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС заставили его спуститься вниз. На земле горожанина тут же задержали полицейские.

Других подробностей инцидента пока нет. Что сподвигло мужчину забраться на трубу, остается загадкой. Фото: скриншот видео