Двух пенсионерок из Петрозаводска обманули по старой схеме

В понедельник в полицию Петрозаводска обратились две пожилые женщины. Горожанки рассказали практически одинаковые истории, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Так, 91-летняя пенсионерка приняла звонок от мужчины, который представился сотрудником полиции. Пожилой женщине сообщили, что ее дочь стала виновницей ДТП. Чтобы избежать уголовного дела, пенсионерке предложили заплатить 600 тысяч рублей. Сделать это нужно было в течение получаса. Петрозаводчанка испугалась и перевела деньги злодеям. Спустя некоторое время она позвонила дочери и поинтересовалась, выпустили ли ее из спецприемника для задержанных. На это родственница сообщила, что не попадала ни в какие аварии.

Вторая жертва - 84-летняя горожанка - получила точно такой же звонок с сообщением о ДТП, в котором виновата ее дочь. Затем раздался второй звонок - некий врач требовал один миллион рублей на срочную операцию жертве аварии. Пенсионерка нашла только 215 тысяч и перевела эти деньги. О том, что она стала жертвой обмана, пожилая женщина узнала от родственников.

По обоим заявлениям возбуждены уголовные дела. Выясняются обстоятельства произошедшего. Фото: pixabay.com/Alexas_Fotos