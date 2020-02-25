Пункт проката лыжного инвентаря сожгли в Карелии

Днем 23 февраля в 12 часов 55 минут на пульт пожарно-спасательной службы Сортавальского района поступило сообщение о том, что в поселке Хелюля горит одноэтажное деревянное строение. Для борьбы с огнем на помощь поселковым пожарным и бойцам поселковой добровольной пожарной дружины выехали брандмейстеры из города Сортавала, сообщил источник, близкий к МЧС по РК.

Общими усилиями через 15 минут распространение огня по деревянному строению было остановлено, затем пожар был ликвидирован полностью.

В результате ЧП деревянное строение, в котором находился прокат лыжного инвентаря, было повреждено на площади 96 квадратных метров.

По предварительным данным специалистов, пожар произошел из-за умышленного поджога. Сейчас по данному происшествию проводится проверка. Материальный ущерб устанавливается.