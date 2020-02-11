Пугачева удивила россиян экстравагантным нарядом

Алла Пугачева продолжает эпатировать публику стильными молодежными образами. На этот раз певица примерила на себя очередной дерзкий наряд: Примадонна продемонстрировала эффектные обновки на премьере фильма «Лед-2».

Пугачева выбрала для выхода в свет черные лосины, объемную ультрамодную толстовку и кожаные ботинки на устойчивом каблуке. Черный балахон в ее любимом стиле с молниями, стильными вставками и буквами от известного бренда Diesel, его первоначальная стоимость - более 25 тысяч рублей. Алла Борисовна распустила локоны и сделала пышную укладку. Певице нанесли красивый макияж с акцентом на глаза, рассказал корреспондент Cosmopolitan.

Фото: instagram.com/stories/igorgulyaevofficial

Алла появилась на рауте в компании дизайнера Игоря Гуляева. Певица с удовольствием позировала на фоне голубой стены, стилизованной под ледовое покрытие. Исполнительница охотно отвечала на вопросы журналистов и шутила.

Ранее Алла Пугачева решила поэкспериментировать с ярким макияжем, примерив на себя необычный образ. Для его создания певица вооружилась красной помадой и тенями темного цвета.