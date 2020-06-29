Примадонна российской эстрады Алла Пугачева игриво заманила мужа на свидание на полянку. 71-летняя певица выложила в своем «Инстаграме» селфи на фоне голубого неба, деревьев и травы, пишет Cosmopolitan.

Звезда распустила волосы и улыбалась. Пугачева, на которой судя по всему было минимум мейкапа, выглядела счастливой и жизнерадостной. Она написала: «У меня есть свой лужок, приходи ко мне, дружок!».

Супруг артистки, 44-летний Максим Галкин, ирочнино отреагировал на ее фото: «Дружок уже в пути!».