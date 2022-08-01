Публикуем лунный календарь стрижек на август 2022 года

Лунный календарь стрижек на август 2022 года поможет выбрать правильный день для стрижки волос, чтобы прическа принесла успех и не стала причиной неприятностей.

Источник: календарь-стрижек.рф

1 августа. Стрижка подарит вам удачу и богатство.

2 августа. Лучше не стричься — можете навлечь на себя болезни или просто впасть в депрессию, что отразится в том числе и на вашем внешнем виде.

3 августа. Избегайте стрижки, дабы не привлечь в вашу жизнь врагов и недоброжелателей.

4 августа. Новая прическа подарит вам яркие и незабываемые моменты счастья.

5 августа. Визит в парикмахерскую может привлечь в вашу жизнь неясность и запутанные ситуации.

6 августа. После стрижки ваша сила, удача и уверенность увеличится в несколько раз.

7 августа. Новая прическа сделает ваше восприятие более тонким и осознанным, а ум проницательным.

8 августа. Стрижка меняет жизнь к лучшему, приносит богатство и везение.

9 августа. После посещения парикмахерской вы станете более привлекательным человеком и будете притягивать счастье как магнит.

10 августа. Новая прическа привлечет материальное благополучие.

11 августа. Время удачно для экспериментов со стрижкой и своей жизнью. Если вас и так все устраивает, лучше выбрать другой день.

12 августа. Подстригшись сегодня, вы можете привлечь в вашу жизнь несчастья и недоброжелателей.

13 августа. Лучше не стричься, чтобы не привлечь болезни и неприятности.

14 августа. День плох для стрижки, так как есть огромная вероятность привлечь ситуации, связанные с кражей имущества или его порчей.

15 августа. После визита к парикмахеру может ослабнуть иммунитет, появиться болезни.

16 августа. Сделав новую прическу, можете привлечь бедность в материальный и духовный мир.

17 августа. День идеален для стрижки — вы станете красивее и привлекательнее.

18 августа. После посещения парикмахерской вы сможете получить желаемое и необходимую сумму денег.

19 августа. С новой прической ваше лицо станет красивее и выразительнее.

20 августа. Стрижка принесет в вашу жизни болезни и несчастья.

21 августа. День неблагоприятен для стрижки — вы можете потерять из вида самое главное, не увидеть приходящие и уходящие возможности.

22 августа. Новая прическа принесет вам счастье и судьба отнесется к вам благосклонно.

23 августа. После визита к парикмахеру ваша жизнь наполнится приятными событиями и хорошее настроение долго не вас не покинет.

24 августа. С новой стрижкой вы будете притягивать доброжелательных людей словно магнит, а ваша внешность улучшится.

25 августа. Стричься категорически не рекомендуется — вы можете сбиться с пути и получить кучу неприятностей.

26 августа. После посещения парикмахерской ваши волосы станут пышными, сильными и магически привлекательными.

27 августа. Стрижка в этот день укорачивает жизнь

28 августа. Новая прическа может привлечь в вашу жизнь неприятные события и конфликты.

29 августа. Визит к парикмахеру может сподвигнуть вас на бездумную трату денег.

30 августа. Не стригитесь, если не хотите привлечь в свою жизнь различные страхи.

31 августа. Стрижка добавит легкости и непринужденности. Прическа-«одуванчик» гарантирована. // Фото: pxfuel.com