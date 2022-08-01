Публикуем лунный календарь стрижек на август 2022 года
Лунный календарь стрижек на август 2022 года поможет выбрать правильный день для стрижки волос, чтобы прическа принесла успех и не стала причиной неприятностей.
Источник: календарь-стрижек.рф
1 августа. Стрижка подарит вам удачу и богатство.
2 августа. Лучше не стричься — можете навлечь на себя болезни или просто впасть в депрессию, что отразится в том числе и на вашем внешнем виде.
3 августа. Избегайте стрижки, дабы не привлечь в вашу жизнь врагов и недоброжелателей.
4 августа. Новая прическа подарит вам яркие и незабываемые моменты счастья.
5 августа. Визит в парикмахерскую может привлечь в вашу жизнь неясность и запутанные ситуации.
6 августа. После стрижки ваша сила, удача и уверенность увеличится в несколько раз.
7 августа. Новая прическа сделает ваше восприятие более тонким и осознанным, а ум проницательным.
8 августа. Стрижка меняет жизнь к лучшему, приносит богатство и везение.
9 августа. После посещения парикмахерской вы станете более привлекательным человеком и будете притягивать счастье как магнит.
10 августа. Новая прическа привлечет материальное благополучие.
11 августа. Время удачно для экспериментов со стрижкой и своей жизнью. Если вас и так все устраивает, лучше выбрать другой день.
12 августа. Подстригшись сегодня, вы можете привлечь в вашу жизнь несчастья и недоброжелателей.
13 августа. Лучше не стричься, чтобы не привлечь болезни и неприятности.
14 августа. День плох для стрижки, так как есть огромная вероятность привлечь ситуации, связанные с кражей имущества или его порчей.
15 августа. После визита к парикмахеру может ослабнуть иммунитет, появиться болезни.
16 августа. Сделав новую прическу, можете привлечь бедность в материальный и духовный мир.
17 августа. День идеален для стрижки — вы станете красивее и привлекательнее.
18 августа. После посещения парикмахерской вы сможете получить желаемое и необходимую сумму денег.
19 августа. С новой прической ваше лицо станет красивее и выразительнее.
20 августа. Стрижка принесет в вашу жизни болезни и несчастья.
21 августа. День неблагоприятен для стрижки — вы можете потерять из вида самое главное, не увидеть приходящие и уходящие возможности.
22 августа. Новая прическа принесет вам счастье и судьба отнесется к вам благосклонно.
23 августа. После визита к парикмахеру ваша жизнь наполнится приятными событиями и хорошее настроение долго не вас не покинет.
24 августа. С новой стрижкой вы будете притягивать доброжелательных людей словно магнит, а ваша внешность улучшится.
25 августа. Стричься категорически не рекомендуется — вы можете сбиться с пути и получить кучу неприятностей.
26 августа. После посещения парикмахерской ваши волосы станут пышными, сильными и магически привлекательными.
27 августа. Стрижка в этот день укорачивает жизнь
28 августа. Новая прическа может привлечь в вашу жизнь неприятные события и конфликты.
29 августа. Визит к парикмахеру может сподвигнуть вас на бездумную трату денег.
30 августа. Не стригитесь, если не хотите привлечь в свою жизнь различные страхи.
31 августа. Стрижка добавит легкости и непринужденности. Прическа-«одуванчик» гарантирована. // Фото: pxfuel.com