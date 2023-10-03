Публикуем календарь стрижки волос на октябрь 2023 года

Лунный календарь стрижек на октябрь 2023 года поможет выбрать подходящий день для посещения парикмахерской, чтобы магическая сила Луны привлекла к вам счастье, удачу и отличное самочувствие, не вызвала негативных событий и не повредила вашим волосам.

Источник: list-kalendarya.ru

2 октября. Благоприятный день для стрижки волос. Визит к парикмахеру поможет тем, чьи волосы нуждаются в лечении и укреплении.

3 октября. Если хотите поэкспериментировать с длиной волос — сегодня ваш день! Волосы быстро отрастут и при этом не поменяют своей структуры.

4 октября. Лучше воздержаться от посещения парикмахерской: стрижка волос усилит раздражительность, приведет к апатии и упадку сил.

5 октября. Новая прическа привлечет благополучие и хороший исход всех дел.

6 октября. Этот день не подходит даже для мытья головы. Все стрижки будут неудачными: волосы станут не поддаваться укладке, будут плохо держать форму.

7 октября. Визит в салон красоты положительно скажется на благосостоянии, улучшит внешний вид и оживит цвет лица.

8 октября. Не самый лучший день для стрижки волос, так как из-за этого могут появиться различные заболевания.

9 октября. Благоприятный день для изменения имиджа: подстриженные волосы будут выглядеть ухоженно и очень красиво.

10 октября. Визит к парикмахеру станет причиной радостных и счастливых событий в вашей жизни.

10 октября. Один из самых благоприятных дней для стрижки волос в этом месяце.

11 октября. Сегодня самый оптимальный день для смены имиджа. Лучше него нет, если вы решились на кардинальные перемены.

12 октября. Сегодня удачными будут стрижка, всевозможные виды окрашивания, химическая завивка.

13 октября. Отложите визит в парикмахерскую — неблагоприятный для стрижки день, можете привлечь проблемы.

14 октября. Самый неблагоприятный день вэ том месяце для стрижки волос. Стрижка доставит человеку одни неприятности – от проблем со здоровьем до возникновения неприятных ситуаций.

15 октября. Смена прически обернется неприятными последствиями, конфликтами и разбирательствами.

16 октября. Посещение парикмахерской повысит вероятность ухудшения состояния здоровья и бесполезных финансовых затрат

17 октября. Сегодня лучше всего проводить укрепление волос, чтобы значительно улучшить их вид.

18 октября. Хороший день для стрижки, благотворно влияющий на карьерные достижения и взаимоотношения с людьми. Стрижка волос привлечет богатство.

19 октября. Изменение образа поможет реализоваться во всех начинаниях. Стрижка способствует улучшению финансового положения.

20 октября. Следует идти в салон красоты, особенно при проблемных волосах. Посещение мастера пройдет максимально комфортно и удачно (сечение и ломкость прекратятся, тусклость исчезнет).

21 октября. Исключительно неблагоприятный день для стрижки с тяжкими последствиями: ссоры, конфликты (личные и рабочие), упадок здоровья.

22 октября. Неблагоприятный день для стрижки волос, велик шанс быстрого облысения и сильного выпадения волос.

23 октября. Стрижка поможет только тем, чьи волосы медленно растут, поскольку их рост заметно ускоряется. А вот обладателям поврежденных волос надеяться не на что, на оздоровление локонов стрижка не повлияет.

24 октября. Не рекомендуется стричь волосы, чтобы избежать возникновения перхоти.

25 октября. Удачное время для проведения оздоравливающих процедур. Краска ложится ровно и надолго.

26 октября. В парикмахерскую лучше не ходить: не самый удачный день для обновления прически.

27 октября. Хороший день для посещения парикмахерской.

28 октября. Изменение прически способствует успеху в делах и увеличению финансовых доходов, вызовет расположение руководства.

29 октября. Благоприятный день для стрижки волос, их лечения и укрепления. Однако не стоит злоупотреблять химическими средствами, используйте только натуральные препараты.

30 октября. Сходите в салон, чтобы преобразить прическу.

31 октября. Нейтральный день для любых стрижек. // Фото: piqsels.com