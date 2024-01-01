Публикуем календарь стрижек на январь 2024 года

Лунный календарь стрижек на январь 2024 года подскажет, когда лучше идти стричься, если вы хотите привлечь в свою жизнь счастливые и радостные события и отпугнуть неприятности.

Источник: календарь-стрижек.рф

1 января. После стрижки вы станете красивее и привлекательнее.

2 января. Посетив парикмахера, вы сможете получить желаемое и необходимую сумму денег.

3 января. С новой прической ваше лицо станет красивее и выразительнее.

4 января. Стрижка принесет в вашу жизни болезни и несчастья.

5 января. Сходив в парикмахерскую, вы можете потерять из вида самое главное, не увидеть приходящие и уходящие возможности.

6 января. Новая прическа принесет вам счастье и судьба отнесется к вам благосклонно.

7 января. После стрижки ваша жизнь наполнится приятными событиями и хорошее настроение долго не вас не покинет.

8 января. Обновив прическу, вы будете притягивать доброжелательных людей словно магнит, а ваша внешность улучшится.

9 января. Стричься не рекомендуется — вы можете сбиться с пути и получить кучу неприятностей.

10 января. После визита к парикмахеру ваши волосы будут пышными, сильными и магически привлекательными.

11 января. Стрижка в этот день укорачивает жизнь.

12 января. Новая прическа может привлечь в вашу жизнь неприятные события и конфликты.

13 января. Посещение парикмахерской может сподвигнуть вас на бездумную трату денег.

14 января. Стрижка способна привлечь в вашу жизнь различные страхи, особенно о потере чего или кого либо.

15 января. Очень хороший день, для того чтобы кардинально сменить свой облик. Новая прическа подарит вам удачу и богатство.

16 января. Лучше не стричься — можете привлечь в свою жизнь болезни или просто впасть в депрессию, что отразится в том числе и на вашем внешнем виде.

17 января. Сделав новую прическу, вы можете привлечь в вашу жизнь врагов и недоброжелателей.

18 января. Стрижка принесет яркие и незабываемые моменты счастья.

19 января. Не стригитесь, чтобы не привлечь в вашу жизнь неясность и запутанные ситуации.

20 января. С новой прической ваша сила, удача и уверенность увеличится в несколько раз.

21 января. Стрижка сделает ваше восприятие более тонким и осознанным, а ум проницательным.

22 января. День совершенно не подходит для посещения парикмахерской — есть опасность привлечь в вашу жизнь нежелательные события.

23 января. С новой прической вы станете более привлекательным человеком и будете притягивать счастье как магнит.

24 января. Сделав стрижку, вы станете более удачливым человеком, будете привлекать собственность, материальное благополучие.

25 января. Лучше не стричься — могут быть проблемы с давлением, появится острое чувство непонятного страха.

26 января. Посетив парикмахера, вы можете привлечь в вашу жизнь несчастья и недоброжелателей.

27 января. День неблагоприятен для стрижки — привлечете болезни и неприятные ситуации, связанные с посторонним вмешательством.

28 января. Не стригитесь — есть огромная вероятность привлечь ситуации, связанные с кражей имущества или его порчей.

29 января. После посещения парикмахерской ваши волосы будут пышными, сильными и магически привлекательными.

30 января. День не подходит для стрижки — можете привлечь бедность в материальный и духовный мир.

31 января. С новой прической вы станете красивее и привлекательнее. // Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky на сайте rudalle.ru