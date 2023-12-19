Стилист дал советы по выбору наряда для корпоратива

Стилист Владислав Лисовец дал несколько советов по выбору наряда для корпоратива. Образ должен удивить коллег, но при этом человеку в одежде должно быть комфортно.

«На корпоратив надо идти в том, в чем комфортно, в чем будет удобно веселиться! То, в чем вы никогда не появлялись на работе, нужно удивить и показать свой истинный характер. Тут, во-первых, надо смотреть, на что денег хватит, а во-вторых, на что хватит фантазии»,

- сказал стилист в беседе с «Национальной службой новостей».

Лисовец призвал воздержаться от вульгарных образов, в частности, от слишком прозрачных нарядов и юбок мини.

Ранее стилист назвала подходящие для праздничного мероприятия прически. // фото unsplash.com