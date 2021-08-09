Публичные слушания по изменениям в генплан пройдут в Петрозаводске

Публичные слушания о внесении изменений в генеральный план Петрозаводска назначили на 16, 18, 20 и 24 августа текущего года. Они состоятся в 15:00 в 203-м кабинете городской администрации, сообщила мэрия.

Участвовать в публичных слушаниях могут все, кто постоянно проживает в столице Карелии, собственники зданий и земли в пределах городского округа, правообладатели помещений в зданиях Петрозаводска.

Власти предупредили, что из-за коронавирусных ограничений не станут собирать полный зал. Поэтому желающие присутствовать должны будут предварительно записаться 12-13 августа по указанным на сайте мэрии телефонам, причем в строго отведенное на это время.

В Telegram-канале «Горожанин» пишут, что изменения в генплане могут затронуть проблемные точки застройки на старой Кукковке. Имеются в виду места, где собирались построить 25-этажные дома.

Также канал перечисляет ряд других острых вопросов: проблему Каменного бора, попытку сделать объектами недвижимости отсыпанные дорожки, освоение территории физкультурного сквера пол магазин и т.п.

В сообщении сказано, что генплан может таить немало сюрпризов. Горожан настоятельно приглашают поучаствовать в его обсуждении. Это шанс заявить о своей позиции. // Фото: Администрация Петрозаводского городского округа