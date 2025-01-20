Психологическая помощь в Финляндии больше не доступна на русском

Нехватка финансов стала причиной того, что в финском центре психологической помощи больше не работают горячие линии на русском и украинском языках.

Звонков поступало немного, горячая линия работала более двух лет. Закрыть пришлось из-за сокращения финансирования, сообщает РИА Новости со ссылкой на финского вещателя.

Получить помощь по телефону можно на финском, шведском и английском языках. Чтобы получить помощь на другом языке, потребуется записаться на прием в один из кризисных центров. Туда пригласят переводчика. // фото freepik.com