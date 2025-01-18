Семь построенных в Хельсинки российских судов попали под санкции США

Семь судов, построенных на Хельсинкской судоверфи, попали под санкции США, введенные против России. Эти суда, представляющие собой вспомогательные ледовые суда, используются на нефтегазовых месторождениях Сахалина, расположенных в северо-западной части Тихого океана. Они были построены для крупнейшего российского судоходного оператора — компании «Совкомфлот», передает Yle.fi.

На прошлой неделе США добавили десятки судов «Совкомфлота» в свой санкционный список в рамках усиливающегося давления на Россию. Одной из целей санкций является сокращение активности теневого флота, который осуществляет перевозку российской нефти и газа, часто действуя под флагами других стран и скрывая свою собственность через офшорные структуры.

Суда, построенные в Финляндии, зарегистрированы на Кипре под различными компаниями, однако они находятся под контролем «Совкомфлота». Эти суда, используемые для транспортировки оборудования, ремонтных работ и очистки льда на нефтяных месторождениях «Сахалин-1» и «Сахалин-2», играют важную роль в российской нефтегазовой отрасли. Они могут работать в арктических условиях и обеспечивать поддержку других судов в суровых условиях.

Теневой флот, как утверждается, включает суда, которые перевозят российскую нефть, используя фальшивые регистрации, что позволяет скрывать их реальную собственность и владельцев. Построенные на Хельсинкской верфи суда оказались не только стратегически важными для России, но и теперь попали в центр международной политической борьбы, направленной на уменьшение доходов России от экспорта нефти. // фото: pixabay.com