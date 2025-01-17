Спортсменом года в Финляндии стал выходец из России

Александер Барков, капитан хоккейного клуба НХЛ «Флорида Пантерз» и обладатель Кубка Стэнли, был выбран «Спортсменом года» в Финляндии. Это событие стало знаковым: впервые в истории Спортивной галы победителем стал хоккеист, а также спортсмен с иностранным происхождением – он родом из России, передает Yle.fi.

В финальной гонке за звание Барков опередил несколько известных спортсменов, включая Лукаса Храдецки, чемпиона Германии по футболу, и Харри Хелиеваара, победителя Уимблдонского турнира в парном разряде.

Кроме того, Александер Барков был удостоен награды в категории «Самый запоминающийся момент года». Это подчеркивает его исключительные достижения в мире спорта.

Награда «Спортсмен года» в Финляндии вручается с 1947 года. Это почетное звание традиционно присуждается на основе голосования спортивных журналистов.

В этом году Барков стал первым хоккеистом, получившим этот престижный титул, а также первым спортсменом с иностранным происхождением, который удостоился трофея Uno, выполненного в виде большой серебряной гантели.

Стоит отметить, что родители Баркова родом из России. Его отец, также по имени Александр, в течение десяти лет играл за хоккейный клуб «Таппара» из города Тампере. Именно в этой команде Барков-младший дебютировал в хоккее в 16 лет. // фото: unsplash.com