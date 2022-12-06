Психически больной мужчина убил женщину в Карелии

В Олонецком районе завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины. Его обвиняют в совершении убийства, сообщает Следственный комитет.

По данным ведомства, преступление было совершено в июле в селе Нурмойла. В одной из квартир было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Подозреваемого нашли быстро. Следователи считают, что местный житель, будучи пьяным, из-за личной неприязни нанес жертве удар тупым предметом, от которого та умерла.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина страдает психическим расстройством и нуждается в направлении на принудительное лечение.

Уголовное дело передано в суд для применения принудительных мер медицинского характера в отношении обвиняемого. // Фото: СК