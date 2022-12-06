В Прионежском районе мужчину убило при укладке бревен

Трагический случай произошел в Прионежском районе 1 декабря. При укладке бревен был смертельно травмирован 67-летний мужчина, сообщили в пресс-службе Следкома Карелии.

Вблизи поселка Деревянка Прионежского района водитель автомобиля с помощью лебедки перегружал бревна, предназначенные для распиловки. В момент укладки был травмирован мужчина 1956 года рождения. Как сообщили следователи, прибывшие на место происшествия, от полученных травм пострадавший скончался.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). // Фото: karelia.sledcom.ru.