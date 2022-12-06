В Петрозаводске задержан курьер телефонных мошенников

Подозреваемого в мошенничестве задержали в Петрозаводске по горячим следам, сообщили в пресс-центре регионального МВД.

Дистанционные жулики обзванивали жертв и сообщали о родстенниках, попавших в ДТП. Они выманивали у людей деньги, которые петрозаводчане отдавали 21-летнему курьеру.

В полиции предполагают, что подозреваемый получил от пожилых петрозаводчан несколько сумм в размере 55 тысяч, 65 тысяч и 700 тысяч рублей. Полученные деньги он перевел злоумышленника, нанявшим его на «работу».

5 декабря молодого петрозаводчанина задержали. Подозреваемый в серии мошенничеств рассказал, что подыскал противозаконный заработок в Интернете. Об ответственности он даже не задумывался. Полиция возбудила уголовные дела. // фото unsplash.com