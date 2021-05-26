Психически больной горожанин провел серию поджогов в Петрозаводске

В Петрозаводске установлена личность пиромана, совершившего серию поджогов мусорных контейнеров в майские праздники. Им оказался психически неуравновешенный горожанин, сообщает пресс-служба компании «Автоспецтранс».

Напомним, за длинные майские выходные в городе сгорели восемь новых контейнеров. Поджоги были совершены на Октябрьском проспекте, улицах Кутузова, Мелентьевой, Краснофлотской и Советской.

Во дворе одного из домов, где огнем были уничтожены сразу пять баков, была установлена камера наблюдения, которая и сняла действия поджигателя. Благодаря этому его удалось найти.

Ущерб от действий пиромана превысил 100 тысяч рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту уничтожения имущества.