26 мая 2021, 10:35
Психически больной горожанин провел серию поджогов в Петрозаводске
В столице Карелии установлен пироман, сжигавший мусорные контейнеры в майские праздники
В Петрозаводске установлена личность пиромана, совершившего серию поджогов мусорных контейнеров в майские праздники. Им оказался психически неуравновешенный горожанин, сообщает пресс-служба компании «Автоспецтранс».
Напомним, за длинные майские выходные в городе сгорели восемь новых контейнеров. Поджоги были совершены на Октябрьском проспекте, улицах Кутузова, Мелентьевой, Краснофлотской и Советской.
Во дворе одного из домов, где огнем были уничтожены сразу пять баков, была установлена камера наблюдения, которая и сняла действия поджигателя. Благодаря этому его удалось найти.
Ущерб от действий пиромана превысил 100 тысяч рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту уничтожения имущества.