Молодого жителя Карелии ударили ножом в шею в подъезде дома

В Олонце расследуется уголовное дело по факту причинения легкого вреда здоровью с помощью оружия. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Фигурантом дела стал 45-летний олончанин. Ранее он уже был судим. Обстоятельства преступления установили сотрудники уголовного розыска.

По данным следствия, в феврале этого года мужчина выпивал в гостях у знакомых. Покинув застолье, он встретил в подъезде 27-летнего молодого человека, к которому имел претензии. В этот момент 45-летний горожанин вынул нож и ударил им оппонента в шею.

Расследование уголовного дела продолжается. Фото pikabu.ru