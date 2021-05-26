26 мая 2021, 10:17
Молодого жителя Карелии ударили ножом в шею в подъезде дома
Олонецкими полицейскими раскрыто преступное деяние, посягающее на безопасность здоровья
В Олонце расследуется уголовное дело по факту причинения легкого вреда здоровью с помощью оружия. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
Фигурантом дела стал 45-летний олончанин. Ранее он уже был судим. Обстоятельства преступления установили сотрудники уголовного розыска.
По данным следствия, в феврале этого года мужчина выпивал в гостях у знакомых. Покинув застолье, он встретил в подъезде 27-летнего молодого человека, к которому имел претензии. В этот момент 45-летний горожанин вынул нож и ударил им оппонента в шею.
Расследование уголовного дела продолжается. Фото pikabu.ru