«Прямая линия» со страховыми компаниями открыта в Карелии

«Ростелеком» организовал прямой доступ на телефоны горячих линий по вопросам медицинского страхования в лечебно-профилактических учреждениях Карелии. В 37 больницах и поликлиниках в Петрозаводске и административных центрах республики компания установила SIP-телефоны, по которым жители республики могут связаться с представителями страховых медицинских компаний «РЕСО-Мед» и «Ингосстрах», Территориальным фондом обязательного медицинского страхования и Министерством здравоохранения Республики Карелия.

Для обращения в страховые компании и на горячие линии ведомств необходимо снять трубку телефона и нажать на аппарате кнопку с названием организации, после чего соединение со специалистами пройдет автоматически.

Организация прямого доступа на телефоны горячих линий была выполнена на базе услуги «Виртуальная АТС», которая не требует монтажа отдельной телефонной линии.

Владимир Пантелеев, директор Карельского филиала ООО «СМК РЕСО-Мед»:

«По телефону горячих линий жители республики бесплатно могут обратиться за помощью, дозвониться до своей страховой за несколько секунд, быстро уточнить вопросы по лечению заболеваний, проконсультироваться у практикующих врачей, при необходимости сообщить о ненадлежащем медицинском обслуживании. Звонки принимаются круглосуточно семь дней в неделю».

Андрей Маниев, директор Карельского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Это не первый проект «Ростелекома» в Карелии для сферы медицинского обслуживания. Год назад мы организовали многоканальный номер для Минздрава республики, по которому можно задать вопросы об оказании врачебных услуг и обеспечении лекарственными средствами. Прямая линия предоставляет заказчикам широкие технические возможности для получения обратной связи от клиентов о качестве обслуживания в любых сферах».

«В личном кабинете можно настроить переадресацию звонка, получить информацию о том, из какого города поступило обращение, как долго разговор продолжался. Также есть возможность прослушать записи разговоров, чтобы оценить компетентность ответа», – добавил Маниев.