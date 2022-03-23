Противогололедную смесь соберут с дорожек и используют через год

Управляющая компания в Петрозаводске убирает каменную крошку, которой зимой посыпали пешеходные дорожки в микрорайоне Древлянка-8. Как сообщили в Госкомитете РК по жилищному надзору, собранную смесь используют повторно в следующем году.

Компания переняла опыт применения противогололедной смеси у скандинавских стран. Крошка экологична и особенно эффективна в пешеходных зонах.

Мелкие камешки врезаются в лед, протектор обуви или шину автомобиля и обеспечивают отличное сцепление.

При этом нет необходимости в ежедневном посыпании, достаточно делать это после снегопада. Кроме того, каменную крошку можно использовать несколько раз. // Фото: источник