Пропавшую в Карелии пожилую женщину нашли мертвой

Пропавшая в Калевале пожилая женщина найдена мертвой. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

«Найдена. Погибла. Искренние соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении в паблике организации.

Напомним, 76-летняя жительница республики ушла из дома утром 30 августа. Обратно она не вернулась, родственники забили тревогу.

Обстоятельства, при которых была обнаружена женщина, не уточняются. Фото: unsplash.com