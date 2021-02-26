Пропавший кот вернулся к хозяйке спустя 14 лет

Жительница Великобритании Мэнди Прайор рассказала, как ее кот по кличке Таз вернулся домой спустя 14 лет после своего исчезновения. Историю женщины приводит издание UPI.

51-летняя британка сообщила, что ее питомец много лет назад выскочил из дома через открытое окно ванной комнаты. Его повсюду искали, но поиски успехом не увенчались. Позже семья переехала, но попыток найти Таза не оставляла.

В конечном счете женщина утратила надежду найти своего любимца. «Проходят месяцы, затем годы, и ты перестаешь надеяться, что когда-либо увидишь его снова», - говорит она. В 2021 году Прайор просматривала в Facebook фотографии найденных волонтерами пропавших животных и на одном из снимков узнала Таза.

Выяснилось, что кота обнаружили возле дома, в котором раньше жила Прайор. Соседи заметили бездомное животное и несколько лет подкармливали его. Недавно местный житель Крис Уорд увидел, что кот болен, и отнес его Хилари Форд, работнице благотворительной организации, занимающейся спасением бездомных котов.

Сотрудники организации выявили у Таза обезвоживание и инфекцию в пасти из-за гнилых зубов. Форд разместила пост в Facebook, прикрепив снимок кота, который и увидела Прайор. В феврале Таза вылечили от инфекции и отдали хозяйке.

«Так здорово, что он вернулся домой, - отметила Прайор. - Таз в полном порядке, правда, теперь он много спит, ведь он уже старичок. Хотя некоторые его повадки не изменились, несмотря на то, что ему уже много лет». Фото Globallookpress.com