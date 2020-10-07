Пропавший кот вернулся к хозяевам спустя шесть лет

В Великобритании кот по кличке Бэйли нашелся спустя шесть лет после своей пропажи. Об этом случае сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Домашний питомец пропал в семилетнем возрасте в 2014 году. Его хозяйка Робин Керр после безуспешных поисков в итоге пришла к мысли, что кота сбил автомобиль или трактор.

Однако, недавно Робин позвонили из ветеринарной клиники, расположенной в соседнем городе. У женщины спросили, не теряла ли она кота. «Сначала я ответила, что у меня нет кота. Но сотрудница клиники продолжила расспрашивать меня и сказала, что это сиамский кот. И как только она это сказала, я подумала о Бэйли», - рассказала Керр.

На теле кота сотрудники клиники обнаружили микрочип, в котором и была указана информация о владельцах. Так ветеринары нашли Керр.

Женщина призналась, что их семья даже не надеялась увидеть Бэйли живым. За эти годы они дважды переезжали. В итоге кот вернулся к британцам потрепанным, похудевшим и страдающим от глазной инфекции. Но сейчас ему уже гораздо лучше. Бэйли снова привыкает к жизни в семье и наслаждается лежанием на диване, рассказала его хозяйка.