Пропавших в Петрозаводске маму с дочкой нашли живыми

Местонахождение мамы с малолетней дочкой в Петрозаводске оставалось неизвестным с 30 сентября, к поискам подключились карельские поисковики.

В нескольких тематических пабликах 5 октября появилась фотография разыскиваемых с их приметами. Их передвижение пытались отследить по камерам наблюдения.

В этот же день в VK-сообществе «Питкяранта. ДПО «Длинный берег» сообщили, что пропавшие найдены, с ними все в порядке.